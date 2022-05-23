Центр Москвы частично перекроют с 27 мая из-за забега "Бегущие сердца"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Ряд центральных улиц Москвы перекроют с 27 по 28 мая из-за проведения благотворительного забега "Бегущие сердца", сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 12 часов 27 мая до 16 часов 28 мая будут введены перекрытия на участках некоторых центральных улиц города, Москворецком мосту и Кремлёвской набережной. Это связано с проведением благотворительного забега "Бегущие сердца", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перекрытия коснутся Болотной площади, Софийской, Раушской и Космодамианской набережных, Устьинского моста.

Кроме того, перекрыты будут Москворецкая, Кремлевская, Устьинская набережные, а также ряд прилегающих улиц и переулков.

В дептрансе добавили, что до окончания мероприятия на участках перекрытия будет полностью ликвидировано парковочное пространство.