Сбежавшие из детсада в Москве дети найдены дома у одного из них

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Трое детей покинули территорию столичного детского сада, они найдены в гостях у одного из них, их здоровью ничего не угрожает, сообщила "Интерфаксу" заместитель директора школы №597 Евгения Заманова.

"Сегодня, 23 мая, во время прогулки трое воспитанников покинули территорию дошкольного отделения. Как только воспитатель обнаружила пропажу детей, то незамедлительно вызвала сотрудников полиции и сообщила о случившемся родителям воспитанников. Детей нашли дома у одного из мальчиков, который живет поблизости. С ними все в порядке, их здоровью ничего не угрожает", - сказала Заманова.

Она отметила, что администрация школы уже проводит служебное расследование, по итогам которого виновные в ситуации будут наказаны.

Ранее в СМИ появилась информация о сбежавших из детского сада Москвы троих детях.