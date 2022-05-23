Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Сбежавшие из детсада в Москве дети найдены дома у одного из них

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Трое детей покинули территорию столичного детского сада, они найдены в гостях у одного из них, их здоровью ничего не угрожает, сообщила "Интерфаксу" заместитель директора школы №597 Евгения Заманова.

"Сегодня, 23 мая, во время прогулки трое воспитанников покинули территорию дошкольного отделения. Как только воспитатель обнаружила пропажу детей, то незамедлительно вызвала сотрудников полиции и сообщила о случившемся родителям воспитанников. Детей нашли дома у одного из мальчиков, который живет поблизости. С ними все в порядке, их здоровью ничего не угрожает", - сказала Заманова.

Она отметила, что администрация школы уже проводит служебное расследование, по итогам которого виновные в ситуации будут наказаны.

Ранее в СМИ появилась информация о сбежавших из детского сада Москвы троих детях.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник сообщил о ликвидации возгорания на территории ЦАГИ в Подмосковье

Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC

Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC

Предложение найма жилья в Москве превышает спрос в пять раз

Трагедия в Карелии

Две сотрудницы мэрии Москвы получили до 4,5 лет колонии за гибель детей на Сямозере

Renault не сможет выкупить обратно свой бывший завод в Москве

Renault не сможет выкупить обратно свой бывший завод в Москве

Директором завода "Москвич" стал замглавы столичного департамента транспорта

Директором завода "Москвич" стал замглавы столичного департамента транспорта

Отопление в Москве полностью отключат 16 мая

Отопление в Москве полностью отключат 16 мая

Шквалистый ветер повалил в Москве 30 деревьев

Шквалистый ветер повалил в Москве 30 деревьев

Здания Третьяковской галереи закрылись "по техническим причинам"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });