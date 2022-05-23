Движение на Замоскворецкой линии метро в Москве восстановлено после сбоя

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Устранен сбой на зеленой ветке метро, возникший в понедельник вечером из-за инцидента с пассажиром, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о прерванном движении поездов на участке "Алма-Атинская" - "Автозаводская" из-за человека на пути.

Сбой на линии длился не менее 40 минут. Пассажиров просили пользоваться Люблинско-Дмитровской линией метро, МЦК, МЦД-2 и наземным транспортом.

Информации о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах подземки, не поступало.