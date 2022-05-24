Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

В Москве с начала пандемии доля индивидуального жилищного строительства выросла вдвое

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Москве с 2010 года доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выросла с 8,6% до 17,8%, сообщил через пресс-службу городского Департамента экономической политики и развития его руководитель Кирилл Пуртов.

С января по апрель 2022 года, по его словам, в столице построили 2,1 млн квадратных метров жилой площади, из которых около 376 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, отметил чиновник.

Около 96% от общего числа построенных за первые четыре месяца объектов ИЖС расположены в Троицком и Новомосковском округах. На долю Москвы и Московской области приходится более 20% от общероссийских объемов индивидуального жилищного строительства.

Москва Кирилл Пуртов ТиНАО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен в силе

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен в силе

Движение на зеленой ветке метро в Москве прервано из-за человека на рельсах

Источник сообщил о ликвидации возгорания на территории ЦАГИ в Подмосковье

Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC

Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC

Предложение найма жилья в Москве превышает спрос в пять раз

Трагедия в Карелии

Две сотрудницы мэрии Москвы получили до 4,5 лет колонии за гибель детей на Сямозере

Renault не сможет выкупить обратно свой бывший завод в Москве

Renault не сможет выкупить обратно свой бывший завод в Москве

Директором завода "Москвич" стал замглавы столичного департамента транспорта

Директором завода "Москвич" стал замглавы столичного департамента транспорта

Отопление в Москве полностью отключат 16 мая

Отопление в Москве полностью отключат 16 мая

Шквалистый ветер повалил в Москве 30 деревьев

Шквалистый ветер повалил в Москве 30 деревьев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });