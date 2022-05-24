В Москве с начала пандемии доля индивидуального жилищного строительства выросла вдвое

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Москве с 2010 года доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выросла с 8,6% до 17,8%, сообщил через пресс-службу городского Департамента экономической политики и развития его руководитель Кирилл Пуртов.

С января по апрель 2022 года, по его словам, в столице построили 2,1 млн квадратных метров жилой площади, из которых около 376 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, отметил чиновник.

Около 96% от общего числа построенных за первые четыре месяца объектов ИЖС расположены в Троицком и Новомосковском округах. На долю Москвы и Московской области приходится более 20% от общероссийских объемов индивидуального жилищного строительства.