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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Площадь кинотеатра "Алмаз" на Шаболовке вырастет вдвое после реконструкции

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Москве площадь кинотеатра "Алмаз", который сейчас находится на реконструкции за счет инвестора, увеличится в два раза, до 5,6 тысячи квадратного метра, сообщил глава Мосгостройнадзора Игорь Войстратенко через пресс-службу.

Здание строится по адресу Шаболовка, дом 56. Там обустроили подземный уровень и добавили еще один этаж.

"Сейчас достроены все дополнительные этажи, идет монтаж кровли. Кроме того, ведутся работы по устройству фасадов и прокладка внутренних инженерных коммуникаций", - уточнил Войстратенко.

В здании на третьем этаже будет четыре современных кинозала с сопутствующей инфраструктурой. На подземном этаже должен разместиться супермаркет, на первом и втором этажах - торговые галереи и зона кафе. Четвертый этаж будет техническим. Кинотеатр оборудуют системами видеонаблюдения, пожаротушения и оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Проект реконструкции кинотеатра "Алмаз" был согласован в 2017 году. Работы начались в июне 2019 года, завершить их планируют до конца 2022 года.

Москва Шаболовка Алмаз Мосгостройнадзор
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