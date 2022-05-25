В подмосковных лесах с начала года погибли 29 человек

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - С начала года из лесов Подмосковья не смогли найти дорогу домой 29 человек, среди них – семь детей в возрасте от 6 до 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области в среду.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов отметил, что наибольшее число трагических случаев зафиксировано в Подольском и Звенигородском (по 4 человека), Дмитровском и Истринском (по 3 человека), Виноградовском, Московском учебно-опытном, Ногинском и Ступинском (по 2 человека) лесничествах.

"Помните, что к походу в лес надо подготовиться, особенно, если берете с собой детей. Во-первых, одежда ребенка должна быть ярких цветов и хорошо различима среди деревьев. Во-вторых, дайте ребенку с собой свисток, бутылочку с водой и, например, шоколадный батончик, более старшим – полностью заряженный телефон. И, в-третьих, самое главное – заранее объясните ребенку его действия в случае, если он потеряется. (...) Не отпускайте детей одних в лес", - добавил Баженов.