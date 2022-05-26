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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

В Москве задержали четырех человек, прыгнувших с парашютами с колеса обозрения на ВДНХ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Четверо мужчин прыгнули с парашютами со строящегося колеса обозрения в парке ВДНХ, их задержала полиция, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела полиции по обслуживанию ВДНХ задержали четверых мужчин, совершивших прыжок с парашютом со строящегося колеса обозрения на территории ВДНХ в Москве", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, четверо правонарушителей в возрасте от 26-35 лет поднялись на верхнюю точку строящегося колеса обозрения, высота которого составляет около 140 м, в это время их заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Молодые люди спрыгнули с парашютами вниз, где были задержаны.

В отношении задержанных составлены протоколы по статьям 20.17 и 20.1 КоАП РФ - "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта", а также "Мелкое хулиганство".

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