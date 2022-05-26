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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:34

В Москве временно изменятся маршруты трамваев между "Войковской" и Михалковской улицей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Москве с 28 мая по выходным не будут ходить трамваи между станцией метро "Войковская" и Михайловской улицей, сообщил телеграм-канал городского Департамента транспорта. Это необходимо в связи с ремонтом на улице Зои и Александра Космодемьянских.

Трамвай №27 в выходные дни ходить не будет.

Трамваи №23 и №30 будут ходить по измененным маршрутам до метро "Войковская", трамваи №29 продолжат ходить по своему обычному маршруту.

Вместо трамваев по выходным жители столицы могут воспользоваться автобусом № 023, от станции метро "Войковская" до проезда Черепановых.

Москва дептранс
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