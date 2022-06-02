Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве вечером

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о дожде с грозой и сильном ветре в четверг.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18 часов до 23 часов 2 июня местами по Москве ожидается дождь, гроза, местами град, усиление ветра порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.