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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в центре Москвы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Москве задержан молодой человек 1998 года рождения, подозреваемый в убийстве мужчины в центре столицы, сообщает в пятницу городская прокуратура в своем телеграм-канале.

Ранее ведомство сообщило, что в четверг, 2 июня, на Комсомольском проспекте было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

В свою очередь, МВД Медиа сообщило о задержании столичными полицейскими подозреваемого "в совершении особо тяжкого преступления, совершенного 2 июня на Комсомольском проспекте".

По данным телеграм-каналов, убитым оказался 62-летний бизнесмен Оганес Камарян, в которого неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия.

Москва
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