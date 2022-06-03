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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Завершена реконструкция стадиона "Москвич" на юго-востоке столицы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Масштабная реконструкция стадиона "Москвич" завершилась в районе Текстильщики на юго-востоке столицы, сообщила в пятницу пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

"Работы по реконструкции спорткомплекса завершены, далее на объекте будет вестись подготовка к открытию. Площадь обновленного стадиона "Москвич" увеличилась в пять раз. Спортивный комплекс получил сразу несколько новых сооружений в своем составе. Строителям удалось сохранить легендарный стадион и одновременно преобразовать его в современное технологичное пространство", - сказал глава стройкомплекса Андрей Бочкарёв.

Отмечается, что в состав комплекса входит футбольное поле размером 105х68 метров с натуральным газоном, оборудованное системами подогрева и полива. На нем установили новую систему освещения, электронное табло и медиасистему.

Бочкарёв уточнил, что стадион теперь способен вместить на 20% больше зрителей на трибунах - до 4,2 тыс. человек. Под трибунами оборудованы помещения для спортсменов и судей, а также стрелковая галерея.

В состав легкоатлетического ядра вошли прямая и круговая беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и высоту, а также сектор метания копья, диска, молота и толкания ядра.

"Специалисты перед выдачей разрешительной документации провели 16 проверок стадиона "Москвич", в том числе с привлечением специалистов из подведомственного Центра экспертиз, которые выполнили комплекс всех необходимых лабораторно-инструментальных исследований", - отметил руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В мае заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв говорил, что спортивный комплекс будет полностью сдан в эксплуатацию до 1 сентября текущего года.

"В настоящее время строительная готовность объекта составляет 98%, что позволяет рассчитывать на завершение реконструкции в ближайшие месяцы", - отмечал он.

Первая за полувековую историю реконструкция стадиона "Москвич" на Волгоградском проспекте, вл. 46/15 началась в мае 2019 года. Трибуны стадиона состоят из пяти секторов в виде олимпийских колец, окрашенных в соответствующие цвета: синий, черный, красный, желтый и зеленый. От осадков и солнца болельщиков защитит специальный навес с зеркальной поверхностью.

Москва
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