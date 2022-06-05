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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Обследования в павильонах "Здоровая Москва" прошли более 60 тыс. человек

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - С момента начала работы павильонов "Здоровая Москва" свое здоровье в них проверили свыше полусотни тысяч москвичей, сообщила журналистам в воскресенье заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Проект "Здоровая Москва" - это целая экосистема здорового образа жизни. За почти месяц их работы проверить здоровье к нам пришли более 60 тыс. человек - то есть примерно по 3 тыс. в день", - сказала она.

Ракова добавила, что почти 50 тыс. посетителей были направлены на дополнительные обследования, 90% из них прошли допобследования сразу в павильоне, остальные были направлены в поликлиники.

"Всего направление бесплатно продолжить осмотр за пределами павильона получили 13 тыс. человек. Почти 500 из них - в центр дерматовенерологии и косметологии, больше 2 тыс. человек - в научно-практический центр наркологии. И уже три человека были направлены в центры амбулаторной онкологической помощи провериться на онкологию", - отметила заммэра.

Павильоны "Здоровая Москва" начали работать с 11 мая, они организованы в 46 точках города.

Москва
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