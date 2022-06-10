Ночной велофестиваль пройдет в Москве 9 июля

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Москве 9 июля пройдет Ночной велосипедный фестиваль, его тема в этом году - "неоновая вечеринка", сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Мы открываем регистрацию на Ночной велофестиваль 9 июля. Дресс-код этого года – "неоновая вечеринка". Готовьте светоотражатели, флуоресцентную одежду и светящиеся украшения", - говорится в сообщении.

Регистрация на участие в фестивале проводится на сайте mosvelofest.ru. Сбор участников будет проходить с 18:30 на Суворовской площади, колонна стартует оттуда в 20:00.