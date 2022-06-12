Столичная полиция не зафиксировала серьезных правонарушений в День России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Московские полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан при проведении в Москве праздника, посвященного Дню России; правонарушений не допущено, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

По состоянию на 18:00, на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади присутствуют 42 тысячи зрителей, сказали в главке.

По данным полиции, охрана общественной безопасности и обеспечение общественного порядка будет продолжена до окончания всех запланированных мероприятий в столице.

К поддержанию правопорядка привлечены представители Росгвардии, народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований.