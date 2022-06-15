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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Ветер повалил в Москве во вторник 15 деревьев

Повреждено несколько автомобилей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Городские службы устранили последствия непогоды в Москве, сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Вчера в Москве местами выпало почти 20% месячной нормы осадков, порывами ветра было повалено около 15 деревьев. Пострадавших из-за грозы в Москве нет", - сказал собеседник агентства.

По его информации, упавшими деревьями в разных районах города было повреждено несколько автомобилей.

Из-за непогоды в столице во вторник городские службы были переведены в усиленный режим работы.

По данным департамента транспорта, из-за скопления воды на северо-западе Москвы отмечались задержки в движении трамваев пяти маршрутов.

По прогнозам синоптиков, в среду в Москве ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и ветер с порывами до 15 м/с. Температура воздуха в Москве не превысит 19-21 градусов.

Москва
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