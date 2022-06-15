Годовой оборот креативного сектора экономики Москвы превысил 3,3 трлн рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Рост оборотов креативного сектора экономики фиксируют в Москве, число компаний и индивидуальных предпринимателей в этой сфере превысило 100 тысяч, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Годовой оборот креативного сектора экономики столицы сейчас превышает 3,3 трлн руб. Речь идет о сфере дизайна и рекламы, книгоиздании, производстве кино и анимационных фильмов, фэшн-бизнесе", - привели слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Она добавила, что летом креативный сектор ждет несколько крупных мероприятий. 20 июня начинается первая Московская неделя моды, в рамках которой свои коллекции представят дизайнеры из 79 городов России. С 7 по 10 июля в Парке Горького пройдет Российская креативная неделя.