Пассажиры пригородных электричек Московского региона смогут получить кешбэк за проезд

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) запускает акцию по возврату 10% от оплаты за проезд, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в среду.

"С 15 июня до 15 октября в поездах Центральной пригородной пассажирской компании действует акция платежной системы "Мир". При оплате проезда национальной картой пассажирам пригородных поездов будет возвращаться кешбэк 10% за каждую поездку – до 100 рублей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при покупке абонемента стоимостью до 1 200 рублей в виде кешбэка вернется до 20 рублей. Если проезд стоит от 1 200 рублей, то максимально вернется 100 рублей.

АО "Центральная ППК" обслуживает пассажиров в Москве, Московской, Рязанской, Калужской, Владимирской областях.