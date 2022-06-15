Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Пассажиры пригородных электричек Московского региона смогут получить кешбэк за проезд

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) запускает акцию по возврату 10% от оплаты за проезд, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в среду.

"С 15 июня до 15 октября в поездах Центральной пригородной пассажирской компании действует акция платежной системы "Мир". При оплате проезда национальной картой пассажирам пригородных поездов будет возвращаться кешбэк 10% за каждую поездку – до 100 рублей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при покупке абонемента стоимостью до 1 200 рублей в виде кешбэка вернется до 20 рублей. Если проезд стоит от 1 200 рублей, то максимально вернется 100 рублей.

АО "Центральная ППК" обслуживает пассажиров в Москве, Московской, Рязанской, Калужской, Владимирской областях.

Москва Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве арестовал фигурантку дела о госизмене

Суд в Москве арестовал фигурантку дела о госизмене

Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве вечером

Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве вечером

Сергей Миронов сообщил о переломе ноги у сбитого его машиной курьера

Мосгордума предложила назвать "Площадью ЛНР" территорию у посольства Германии

Мосгордума предложила назвать "Площадью ЛНР" территорию у посольства Германии

Территорию у посольства США переименуют в "Площадь Донецкой народной республики"

Территорию у посольства США переименуют в "Площадь Донецкой народной республики"

Движение поездов на оранжевой ветке метро в Москве вернулось в график

Пассажир погиб после падения на пути на станции метро "Новокузнецкая" в Москве

Подрядчик приступил к активной дегазации полигона "Ядрово" под Волоколамском

Подрядчик приступил к активной дегазации полигона "Ядрово" под Волоколамском
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });