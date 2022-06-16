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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

В Москве упростили порядок согласования перепланировки квартир и нежилых помещений

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Столичное правительство упростило порядок перепланировки и переустройства квартир и нежилых помещений, сообщает пресс-служба московской мэрии. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Отмечается, что теперь срок действия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки увеличен с 12 до 18 месяцев, количество членов приёмочной комиссии снижено с четырех до двух - инспектора Мосжилинспекции и заявителя.

Кроме того, отменено требование о представлении договора на размещение некапитальных объектов и требование о предоставлении протокола общего собрания собственников помещений при работах, затрагивающих общедомовое имущество, если ранее он в установленном порядке был передан на хранение в Мосжилинспекцию.

Москва
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