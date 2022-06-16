Житель Подмосковья осужден на 18 лет за убийства 20-летней давности на Ставрополье

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Суд на Ставрополье вынес приговор 51-летнему жителю Московской области, скрывавшемуся от следствия более 20 лет, за соучастие в убийстве троих человек, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в марте 1999 года житель Петровского района Ставрополья создал вооруженную преступную группу для нападения на заготовителей скота, приезжающих из соседних регионов. Под предлогом продажи скота обвиняемый заманил троих мужчин в лесополосу недалеко от села Благодатного, где соучастники напали на них, похитив 45 тысяч рублей. После этого их застрелили и закопали.

Спустя год к ответственности были привлечены организатор и один из участников банды. Третьему подельнику удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск. Его задержали спустя 20 лет.

"Следователи СК России установили, что обвиняемый после совершения убийства и разбойного нападения скрылся в Московской области, сменил анкетные данные и проживал по поддельным документам. По ним он привлекался к уголовной и административной ответственности", - сказано в пресс-релизе.

В свою очередь пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, что подсудимый был признан виновным по статьям 105 (убийство двух и более человек) и 162 (разбой, совершенный организованной группой) УК РФ.

Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.