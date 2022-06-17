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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Обвиняемый в подготовке теракта в Москве получил пожизненный срок

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд назначил пожизненное лишение свободы одному из лидеров "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России) Тоджиддину Назарову за подготовку атак в России, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. При этом первые восемь лет наказания Назаров должен будет отбыть в тюрьме, а не в колонии.

Также Назарову назначен штраф в размере 1,5 млн руб.

Назаров признан виновным в участии в террористическом сообществе и террористической организации, подготовке теракта, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

По данным следствия, Назаров, он же Абу-Усама Нораки, вступил в "Исламское государство" в 2014 году, а с 2017 года стал так называемым амиром - одним из руководителей террористической организации, ответственным за террористическую деятельность на территории РФ с целью прекращения операции в Сирии.

Назаров, установило следствие, координировал подготовку террористических атак в российских городах. В частности, фигурант через мессенджер создал террористическое сообщество в Москве для совершения теракта - въезда в скопление людей вблизи зданий ФСБ России, Администрации президента РФ и Минобороны РФ и последующего убийства граждан.

Назаров признал вину частично.

До 2020 года Назаров находился в Сирии, где был задержан и экстрадирован в Россию.

Сирия
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