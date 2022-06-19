Московская полиция: на рубеже традиций и новых технологий

Корреспондент "Интерфакса" выяснила, как сегодня работает московская полиция

Фото: "Интерфакс"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Почти четыре тысячи нарядов полиции обеспечивают безопасность москвичей ежедневно. Мало кто знает, что среди служащих столичного главка МВД есть всадники конной кавалерии, полиглоты, криминалисты с квадрокоптерами, а также женский батальон полицейского колл-центра.

О деталях работы и сотрудниках подразделений московской полиции узнала корреспондент "Интерфакса" Алёна Вишневская в рамках организованного управлением информации и общественных связей столичного главка МВД пресс-тура для журналистов.

Вступительное слово на открытии мероприятия сказал врио начальника ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Игорь Зиновьев. В зале центра оперативного управления на легендарной Петровке 38, известной многим по серии фильмов о сотрудниках МУРа из произведений Юлиана Семенова, Зиновьев заявил о снижении числа совершенных в столице преступлений. Так, по словам врио начальника главка, за пять лет количество квартирных краж и краж автомобилей сократилось более чем на 85%, а разбойных нападений - на 75%.

Между тем ежегодно сотрудники московской полиции раскрывают почти 40 тысяч преступлений и выявляют свыше 30 тысяч граждан, их совершивших, сообщил Зиновьев.

Центр оперативного управления, в котором состоялось открытие, был введен в эксплуатацию в марте 2018 года. Здесь в режиме реального времени управляют силами и средствами столичной полиции во время проведения крупных общественно-политических, массовых и спортивных мероприятий, а также принимают меры при возникновении нештатных ситуаций.

"Из данного Центра обеспечена связь с подвижным пунктом управления главка, который руководит силами и средствами полиции непосредственно в местах выполнения задач и беспилотными летательными аппаратами (квадрокоптерами)", - сообщил Зиновьев журналистам.

Он отметил, что в настоящее время оборудованием ГЛОНАСС/GPS оснащено более 3,7 тыс. автомобилей подразделений столичной полиции.

Представитель МВД также рассказал об эффективности работы программы "Безопасный город", в которой используется более 200 тыс. видеокамер на территории столицы. С помощью данной системы за 10 лет удалось снизить количество зарегистрированных преступлений более чем на 17%.

Спецтехника и вооружение отряда "Гром", криминалисты и кинологическая служба

Первой "остановкой" пресс-тура стала выставка спецтехники московской полиции во внутреннем дворе Петровки 38. Журналистам рассказали о современном вооружении, снаряжении и спецтехнике отряда специального назначения "Гром", об оснащении столичных автозаков, работе и технике экспертно-криминалистической службы, а также кинологах столичной полиции.

На стендах было представлено не менее 15 видов оружия, в том числе снайперские винтовки, автоматы, пулеметы и пистолеты, а также защитные тяжеловесные щиты массой порядка 20 кг, которые применяются во время штурма.

Фото: "Интерфакс"

Внимание корреспондентов привлекли стоящие во дворе автомобили для перевозки задержанных - автозаки - двух размеров - на 20 и 6 мест. Оба автобуса оснащены отсеком для задержанных и отсеком для личного состава, которые отделены друг от друга железной дверью с решеткой. Кроме того, внутри каждой секции автозака находится по две видеокамеры.

"В автозаках у нас уютно: есть система кондиционирования, отопление в зимний период, даже розетки для подзарядки телефонов задержанных. Всякое бывает - гаджеты разряжаются быстро, а человек должен оставаться на связи", - рассказал корреспонденту "Интерфакса" на выставке сотрудник 2-го специального полка полиции.

Фото: "Интерфакс"

Следом за автомобилями для задержанных находился специальный передвижной комплекс (СПК) - переоборудованный в машину криминалистов Volkswagen, который выезжает на места ДТП и другие происшествия для фиксации следов. Данный автомобиль укомплектован телескопической двухметровой мачтой со всепогодной IP видеокамерой Full HD, LED прожекторами, различной фотоаппаратурой, компьютерами и планшетами, а также квадрокоптером для фиксации протяженных участков мест аварий.

"У нас такие машины в каждом округе. Выехали на место ДТП, за 5 минут осветили, всё засняли, организовали движение, быстро всё убрали. Потом идет анализ материалов, определяется кто виноват и так далее. Все следы, которые есть, она (машина - ИФ) фиксирует и проводит анализ", - рассказал журналистам помощник начальника главка столичной полиции генерал-майор Вячеслав Козлов.

Фото: "Интерфакс"

Самой душевной частью выставки для журналистов были показательные выступления сотрудников Центра кинологической службы и их четвероногих товарищей. Кинологи показали высокий уровень дрессуры, а собаки - скорость и качество выполнения команд, в том числе по поиску взрывчатых устройств и наркотических веществ в дорожных сумках и в автомобиле.

Как рассказал начальник Центра Алексей Фомин, в подразделении служат около 700 собак, которые обучены искать взрывчатки и наркотики, заниматься поиском "по следу", работать с конвойной и патрульно-постовой службой, а также разыскивать трупы.

Глава кинологической службы в своем выступлении развеял миф о том, что собак натаскивают на розыск наркотиков, подкармливая их запрещенными веществами.

"Полный бред, это неправда. Никто их этим не подкармливает, тут всё работает на рефлексах. Используем имитаторы взрывчатых и наркотических веществ", - рассказал Фомин.

Фото: "Интерфакс"

Кроме того, начальник Центра объяснил, что такое "выбраковка" щенков, которым не суждено стать полицейской собакой. Так, "бракованными" считаются щенки, которые не подходят по "рабочим" качествам, например, со слабой психикой и страхами. Специалисты оценивают щенка на стадии взросления трижды - в три месяца, в полгода и в год, после чего принимают решение подходит ли пёс для службы.

"Здесь не важно, лапа хорошая или плохая - хромает или нет. Здесь важны психика, обонятельный порог, зрение, слух, ну и восприятие информации кинолога", - подчеркнул Фомин.

При этом "списанных" щенков, по словам собеседника, пристраивают в добрые руки. Так же поступают со служебными собаками, отработавшими свой срок в МВД. При этом глава Центра отметил, что собаке могут продлить срок службы вплоть до 10 лет, если позволяют показатели ее состояния здоровья.

Дежурная часть и колл-центр "02"

Из внутреннего дворика Петровки 38 мы переместились в здание с запутанными коридорами и лестничными пролетами - специально, наверное, чтобы никто не мешал работе Дежурной части, ведь именно здесь занимаются сбором и анализом информации об оперативной обстановке в городе.

Спустя пару лестничных подъемов журналисты попали в просторный опенспейс с 40 рабочими местами, оборудованными стационарными ПК и телефонами - это "сердце" службы "02", созданной в 1971 году.

Полным удивлением для присутствующих был тот факт, что все сотрудники службы - женщины, которые в круглосуточном режиме принимают и фиксируют информацию о происшествиях и преступлениях.

"Женщины в нашем мире гораздо стрессоустойчивее, гораздо спокойнее и усидчивее нас (мужчин). Да, мужчин где-то берут на эту должность, но это редкость. Не думаю, что мы когда-нибудь придем к тому, чтобы здесь не было женщин", - так прокомментировал исключительно женский состав подразделения начальник Дежурной части Владимир Карпович.

Фото: "Интерфакс"

Женщины работают в "02" в четыре смены по 40 человек и ежедневно обрабатывают до 15 тысяч звонков, поступающих на номер "102". В моменты повышенного эмоционального напряжения сотрудницы отдыхают в комнате психологической разгрузки. В момент нашего посещения колл-центра в этой комнате было пусто.

Первый спецполк: конная и туристическая полиция

Для продолжения экскурсии всех журналистов оперативно доставили на спецтранспорте в 1-й специальный полк полиции на севере Москвы. Сотрудники данного подразделения занимаются обеспечением порядка на массовых и спортивных мероприятиях и патрулируют лесопарковую зону в конном строю. Подразделение было создано в 1918 году и называлось Конным Дивизионом Московской милиции. При этом нынешнее здание спецполка было отстроено в 1948-1949 годах пленными немцами.

"Что разрушили, то они и построили", - заявил командир 1-го спецполка Владимир Лысак.

В состав полка входят пять батальонов, среди которых два кавалерийских, спецбатальон - туристическая полиция, пеший и автобатальоны. В полку служит одна тысяча сотрудников и 156 лошадей.

Фото: "Интерфакс"

На центральной площади Первого спецполка нас встретили сотрудники Туристической полиции. Полицейские с нашивками "Tourist police" на правом предплечье занимаются патрулированием пешеходных зон на центральных улицах Москвы и помогают иностранцам сориентироваться в городе, а также расследуют нападения и кражи в отношении иностранных туристов. Все сотрудники турполиции владеют английским языком, некоторые из них также говорят на испанском, китайском, немецком, итальянском и французском.

Кроме знакомства со спецбатальоном полиглотов журналистам провели экскурсию по конюшням служебных лошадей конной полиции, показали ветеринарный кабинет, оснащенный самым современным оборудованием, а также устроили показательное выступление кавалеристов на манеже.

Завершился пресс-тур обедом на полевой кухне с ароматной ухой, гречкой и чаепитием из старинного медного самовара под выступление фольклорного ансамбля "Горница".