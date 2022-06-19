Московская полиция: на рубеже традиций и новых технологий
Корреспондент "Интерфакса" выяснила, как сегодня работает московская полиция
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Почти четыре тысячи нарядов полиции обеспечивают безопасность москвичей ежедневно. Мало кто знает, что среди служащих столичного главка МВД есть всадники конной кавалерии, полиглоты, криминалисты с квадрокоптерами, а также женский батальон полицейского колл-центра.
О деталях работы и сотрудниках подразделений московской полиции узнала корреспондент "Интерфакса" Алёна Вишневская в рамках организованного управлением информации и общественных связей столичного главка МВД пресс-тура для журналистов.
Вступительное слово на открытии мероприятия сказал врио начальника ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Игорь Зиновьев. В зале центра оперативного управления на легендарной Петровке 38, известной многим по серии фильмов о сотрудниках МУРа из произведений Юлиана Семенова, Зиновьев заявил о снижении числа совершенных в столице преступлений. Так, по словам врио начальника главка, за пять лет количество квартирных краж и краж автомобилей сократилось более чем на 85%, а разбойных нападений - на 75%.
Между тем ежегодно сотрудники московской полиции раскрывают почти 40 тысяч преступлений и выявляют свыше 30 тысяч граждан, их совершивших, сообщил Зиновьев.
Центр оперативного управления, в котором состоялось открытие, был введен в эксплуатацию в марте 2018 года. Здесь в режиме реального времени управляют силами и средствами столичной полиции во время проведения крупных общественно-политических, массовых и спортивных мероприятий, а также принимают меры при возникновении нештатных ситуаций.
"Из данного Центра обеспечена связь с подвижным пунктом управления главка, который руководит силами и средствами полиции непосредственно в местах выполнения задач и беспилотными летательными аппаратами (квадрокоптерами)", - сообщил Зиновьев журналистам.
Он отметил, что в настоящее время оборудованием ГЛОНАСС/GPS оснащено более 3,7 тыс. автомобилей подразделений столичной полиции.
Представитель МВД также рассказал об эффективности работы программы "Безопасный город", в которой используется более 200 тыс. видеокамер на территории столицы. С помощью данной системы за 10 лет удалось снизить количество зарегистрированных преступлений более чем на 17%.
Спецтехника и вооружение отряда "Гром", криминалисты и кинологическая служба
Первой "остановкой" пресс-тура стала выставка спецтехники московской полиции во внутреннем дворе Петровки 38. Журналистам рассказали о современном вооружении, снаряжении и спецтехнике отряда специального назначения "Гром", об оснащении столичных автозаков, работе и технике экспертно-криминалистической службы, а также кинологах столичной полиции.
На стендах было представлено не менее 15 видов оружия, в том числе снайперские винтовки, автоматы, пулеметы и пистолеты, а также защитные тяжеловесные щиты массой порядка 20 кг, которые применяются во время штурма.
Внимание корреспондентов привлекли стоящие во дворе автомобили для перевозки задержанных - автозаки - двух размеров - на 20 и 6 мест. Оба автобуса оснащены отсеком для задержанных и отсеком для личного состава, которые отделены друг от друга железной дверью с решеткой. Кроме того, внутри каждой секции автозака находится по две видеокамеры.
"В автозаках у нас уютно: есть система кондиционирования, отопление в зимний период, даже розетки для подзарядки телефонов задержанных. Всякое бывает - гаджеты разряжаются быстро, а человек должен оставаться на связи", - рассказал корреспонденту "Интерфакса" на выставке сотрудник 2-го специального полка полиции.
Следом за автомобилями для задержанных находился специальный передвижной комплекс (СПК) - переоборудованный в машину криминалистов Volkswagen, который выезжает на места ДТП и другие происшествия для фиксации следов. Данный автомобиль укомплектован телескопической двухметровой мачтой со всепогодной IP видеокамерой Full HD, LED прожекторами, различной фотоаппаратурой, компьютерами и планшетами, а также квадрокоптером для фиксации протяженных участков мест аварий.
"У нас такие машины в каждом округе. Выехали на место ДТП, за 5 минут осветили, всё засняли, организовали движение, быстро всё убрали. Потом идет анализ материалов, определяется кто виноват и так далее. Все следы, которые есть, она (машина - ИФ) фиксирует и проводит анализ", - рассказал журналистам помощник начальника главка столичной полиции генерал-майор Вячеслав Козлов.
Самой душевной частью выставки для журналистов были показательные выступления сотрудников Центра кинологической службы и их четвероногих товарищей. Кинологи показали высокий уровень дрессуры, а собаки - скорость и качество выполнения команд, в том числе по поиску взрывчатых устройств и наркотических веществ в дорожных сумках и в автомобиле.
Как рассказал начальник Центра Алексей Фомин, в подразделении служат около 700 собак, которые обучены искать взрывчатки и наркотики, заниматься поиском "по следу", работать с конвойной и патрульно-постовой службой, а также разыскивать трупы.
Глава кинологической службы в своем выступлении развеял миф о том, что собак натаскивают на розыск наркотиков, подкармливая их запрещенными веществами.
"Полный бред, это неправда. Никто их этим не подкармливает, тут всё работает на рефлексах. Используем имитаторы взрывчатых и наркотических веществ", - рассказал Фомин.
Кроме того, начальник Центра объяснил, что такое "выбраковка" щенков, которым не суждено стать полицейской собакой. Так, "бракованными" считаются щенки, которые не подходят по "рабочим" качествам, например, со слабой психикой и страхами. Специалисты оценивают щенка на стадии взросления трижды - в три месяца, в полгода и в год, после чего принимают решение подходит ли пёс для службы.
"Здесь не важно, лапа хорошая или плохая - хромает или нет. Здесь важны психика, обонятельный порог, зрение, слух, ну и восприятие информации кинолога", - подчеркнул Фомин.
При этом "списанных" щенков, по словам собеседника, пристраивают в добрые руки. Так же поступают со служебными собаками, отработавшими свой срок в МВД. При этом глава Центра отметил, что собаке могут продлить срок службы вплоть до 10 лет, если позволяют показатели ее состояния здоровья.
Дежурная часть и колл-центр "02"
Из внутреннего дворика Петровки 38 мы переместились в здание с запутанными коридорами и лестничными пролетами - специально, наверное, чтобы никто не мешал работе Дежурной части, ведь именно здесь занимаются сбором и анализом информации об оперативной обстановке в городе.
Спустя пару лестничных подъемов журналисты попали в просторный опенспейс с 40 рабочими местами, оборудованными стационарными ПК и телефонами - это "сердце" службы "02", созданной в 1971 году.
Полным удивлением для присутствующих был тот факт, что все сотрудники службы - женщины, которые в круглосуточном режиме принимают и фиксируют информацию о происшествиях и преступлениях.
"Женщины в нашем мире гораздо стрессоустойчивее, гораздо спокойнее и усидчивее нас (мужчин). Да, мужчин где-то берут на эту должность, но это редкость. Не думаю, что мы когда-нибудь придем к тому, чтобы здесь не было женщин", - так прокомментировал исключительно женский состав подразделения начальник Дежурной части Владимир Карпович.
Женщины работают в "02" в четыре смены по 40 человек и ежедневно обрабатывают до 15 тысяч звонков, поступающих на номер "102". В моменты повышенного эмоционального напряжения сотрудницы отдыхают в комнате психологической разгрузки. В момент нашего посещения колл-центра в этой комнате было пусто.
Первый спецполк: конная и туристическая полиция
Для продолжения экскурсии всех журналистов оперативно доставили на спецтранспорте в 1-й специальный полк полиции на севере Москвы. Сотрудники данного подразделения занимаются обеспечением порядка на массовых и спортивных мероприятиях и патрулируют лесопарковую зону в конном строю. Подразделение было создано в 1918 году и называлось Конным Дивизионом Московской милиции. При этом нынешнее здание спецполка было отстроено в 1948-1949 годах пленными немцами.
"Что разрушили, то они и построили", - заявил командир 1-го спецполка Владимир Лысак.
В состав полка входят пять батальонов, среди которых два кавалерийских, спецбатальон - туристическая полиция, пеший и автобатальоны. В полку служит одна тысяча сотрудников и 156 лошадей.
На центральной площади Первого спецполка нас встретили сотрудники Туристической полиции. Полицейские с нашивками "Tourist police" на правом предплечье занимаются патрулированием пешеходных зон на центральных улицах Москвы и помогают иностранцам сориентироваться в городе, а также расследуют нападения и кражи в отношении иностранных туристов. Все сотрудники турполиции владеют английским языком, некоторые из них также говорят на испанском, китайском, немецком, итальянском и французском.
Кроме знакомства со спецбатальоном полиглотов журналистам провели экскурсию по конюшням служебных лошадей конной полиции, показали ветеринарный кабинет, оснащенный самым современным оборудованием, а также устроили показательное выступление кавалеристов на манеже.
Завершился пресс-тур обедом на полевой кухне с ароматной ухой, гречкой и чаепитием из старинного медного самовара под выступление фольклорного ансамбля "Горница".