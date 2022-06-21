Технопарк построят возле рынка "Садовод" в Москве

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Крупный технопарк появится рядом с рынком "Садовод" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста по итогам заседания градостроительно-земельной комиссии столицы.

"На земельном участке площадью 13,1 га на ул. Верхние Поля, вл. 56, одобрено размещение технопарка "Садовод" общей площадью почти 334 тыс. кв.м", - говорится в сообщении комитета.

Ранее на данном участке находились нежилые объекты – трубопрокат, асфальтобетонный завод.

Решение не затрагивает расположенные рядом вещевые ряды, крытые торговые корпуса. Свадебную галерею "Салют" на территории рынка инвестор планирует реконструировать и создать рядом с ней рекреационную зону. Общая площадь галереи увеличится на 11 тыс. кв. метров и составит 39 тыс. 500 кв. метров.

Технопарк будет построен по планам заявителей ООО "Рынок Садовод" и ООО "ЗСМИ". На площадке появится производственно-складская застройка, офисно-административные объекты, апарт-отель, многоуровневый паркинг, коммунальные объекты (пункт переработки отходов, котельные, трансформаторная подстанция). В технопарке могут производиться медицинские материалы, бытовая техника, текстиль и др.

Рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь", которая возглавляет рейтинг Forbes крупнейших рантье России. В 2021 году доход компании от сдачи недвижимости в аренду превысил $1,66 млрд.

Компания "Киевская площадь" основана бизнесменами Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. Портфель активов компании также включает такие крупные объекты коммерческой недвижимости, как спорткомплекс "Олимпийский", ТРЦ "Европейский", мебельный торговый комплекс "Гранд", Radisson Collection Hotel, Moscow (гостиница "Украина"), гастрономический квартал "ДЕПО", агрокластер "ФУД СИТИ" и др.

В 2021 году общая площадь коммерческой недвижимости компании увеличилась до 3,9 млн кв.м.