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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

В Москве начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Регистрационные подразделения Госавтоинспекции Москвы начали выдавать автомобильные номера с кодом региона 977.

"С сегодняшнего дня регистрационными подразделениями Госавтоинспекции Москвы автомобилям будут присваиваться государственные регистрационные знаки с новым кодом региона "977", - сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства во вторник.

Там отметили, что знаки с кодом региона "799" также будут присваиваться до их полного израсходования.

Москва ГИБДД
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