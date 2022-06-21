В Москве начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Регистрационные подразделения Госавтоинспекции Москвы начали выдавать автомобильные номера с кодом региона 977.

"С сегодняшнего дня регистрационными подразделениями Госавтоинспекции Москвы автомобилям будут присваиваться государственные регистрационные знаки с новым кодом региона "977", - сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства во вторник.

Там отметили, что знаки с кодом региона "799" также будут присваиваться до их полного израсходования.