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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

В бюджет Москвы поступила почти половина запланированных на этот год доходов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Более 1,5 трлн рублей доходов поступило в бюджет Москвы с начала года, сообщила глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"По состоянию на 1 июня 2022 года в бюджет Москвы поступило 1 трлн 565,3 млрд руб.", - привели слова Зяббаровой на портале мэра и правительства столицы.

Руководитель ведомства отметила, что эта сумма составляет 47,3% от запланированного объема доходной части городского бюджета на 2022 год.

По итогам пяти месяцев текущего года от предприятий торговли поступило 16,1% доходов, 7% принесла обрабатывающая промышленность, 6,3% - сфера услуг, 5,5% - сектор информационных технологий и 5,4% - строительство.

Расходы столичной казны на 1 июня составили 1 трлн 293,2 млрд руб. Больше половины из них (54,6%) направили на финансирование городских программ социальной направленности.

Госдолг составляет 123 млрд рублей или 3,8% от величины доходов.

Доходы бюджета запланированы на текущий год в размере 3 трлн 261 млрд рублей, расходы - 3 трлн 633 млрд рублей, дефицит – 371,974 млрд рублей.

Москва
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