ГИБДД не будет выдавать права в Москве 26 июня

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Подразделения ГИБДД Москвы из-за технических работ 26 июня не будут регистрировать транспортные средства и выдавать водительские удостоверения, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.

Уточняется, что записавшиеся на прием граждане могут получить услуги в последующие рабочие дни, как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме.