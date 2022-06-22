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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

ГИБДД не будет выдавать права в Москве 26 июня

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Подразделения ГИБДД Москвы из-за технических работ 26 июня не будут регистрировать транспортные средства и выдавать водительские удостоверения, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.

Уточняется, что записавшиеся на прием граждане могут получить услуги в последующие рабочие дни, как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме.

Москва ГИБДД
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