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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:36

Движение в центре Москвы ограничат в выходные из-за выпускных

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Проведение бала "Выпускник" и других праздничных мероприятий приведет к ограничению движения на некоторых улицах в центре Москвы в субботу и воскресенье, сообщили в столичной мэрии.

"С 08:00 25 июня до 07:00 26 июня перекроют участок улицы Ильинки от Старой площади до Красной площади и проезд вдоль ГУМа до улицы Варварки", - говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также с 23:50 субботы и до 00:20 воскресенья нельзя будет проехать на автомобиле по Московорецкой улице и по Кремлевской набережной от Большого Москворецкого моста до Боровицкой площади. Полностью перекроют улицу Варварку, Большой Москворецкий мост и площадь Васильевский спуск, Москворецкую набережную от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, участки Софийской и Раушской набережных.

В субботу с 15:30 до 19:30 ограничат движение на участке Моховой улицы. Также с ночи на 25 июня нельзя будет припарковаться на ряде улиц в центре Москвы.

Москва
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