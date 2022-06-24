Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД идут с увеличенными интервалами

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел вечером в пятницу на Курско-Рижском диаметре (МЦД-2, D2) и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На D2 и Рижском направлении на участке Павшино-Нахабино поезда в сторону области по техническим причинам следуют со сниженной скоростью. Это увеличивает время поездки", - говорится в сообщении.

По информации департамента, МЖД принимает меры по вводу движения в график.