Движение в центре Москвы ограничат в выходные

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - На ряде улиц в центре Москвы в субботу и воскресенье ограничат автомобильное движение в связи с проведением бала "Выпускник", сообщили в столичной мэрии.

"С 08:00 25 июня до 07:00 26 июня перекроют участок улицы Ильинки от Старой площади до Красной площади и проезд вдоль ГУМа до улицы Варварки", - говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также с 23:50 субботы и до 00:20 воскресенья нельзя будет проехать на автомобиле по Москворецкой улице и по Кремлевской набережной от Большого Москворецкого моста до Боровицкой площади. Полностью перекроют улицу Варварку, Большой Москворецкий мост и Васильевский спуск, Москворецкую набережную от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, участки Софийской и Раушской набережных.

В субботу с 15:30 до 19:30 ограничат движение на участке Моховой улицы. Также с ночи на 25 июня нельзя будет припарковаться на ряде улиц в центре Москвы.