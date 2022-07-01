Москва в июле отметит десятилетие присоединения ТиНАО

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - С 1 по 10 июля в рамках уличных праздников "Московские сезоны" на Манежной площади и в переходе на площадь Революции пройдет фестиваль "10 лет. Новая Москва", сообщил оргкомитет.

Посетителей пообещали ознакомить с туристическими возможностями Троицкого и Новомосковского административных округов, представить им культурную и гастрономическую программу, детям организуют мастер-классы.

В частности, на Манежной площади будет работать детский кружок творчества, где можно будет расписать керамическую или стеклянную кружку, оформить своим рисунком футболку, научиться работать с бисером, создать мультфильм и принять участие в квесте.

На сцене будут выступать творческие коллективы из Новой Москвы.

В переходе представят фотовыставку о развитии новых территорий города.

1 июля 2012 года к Москве с южной стороны присоединили 1480 квадратных километров земли с населением около 250 тысяч человек. На юго-западе Новая Москва граничит с Калужской областью. На ее территории образовали два административных округаю