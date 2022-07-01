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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В Москве застроят жильем часть промзоны "Южный порт"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Печатниках 19,59 га промзоны "Южный порт" преобразуют в жилой квартал с общественно-производственной застройкой, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"Здесь планируется общественно-производственная застройка площадью 385,25 тысяч квадратных метров", - уточнил через пресс-службу глава департамента Сергей Лёвкин.

Промзону застроят в рамках проекта комплексного развития территории сроком 12 лет. Работы затронут участки по адресам: Волгоградский проспект, владение 42, Шоссейная улица, владение 1, Шоссейный проезд, 12, 14, 16, 18, 30, 34.

Сейчас идет разработка градостроительной документации.

Всего с начала 2022 года на территории бывших промзон Москвы введено в эксплуатацию 42 объекта общей площадью 1,71 млн кв.м.

Москва Южный Порт Печатники
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