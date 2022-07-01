В леса Подмосковья ограничат доступ на неделю из-за пожароопасной обстановки

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Московской области со 2 по 8 июля из-за пожароопасной погоды ограничат доступ граждан и машин в леса, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Речь идет о лесах на территории лесного фонда региона.

Вице-премьер областного правительства Георгий Филимонов призвал людей не ходить в лес до конца следующей недели.

По его словам, все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в повышенную готовность.

С понедельника 27 июня в Подмосковье потушили девять пожаров общей площадью 1,45 га, отметил председатель Комитета лесного хозяйства Олег Баженов.