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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

В Москве завершили реставрацию церкви, построенной в 1903 году

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В столице окончены реставрационные работы в Храме Живоначальной Троицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завершили реставрацию Храма Живоначальной Троицы в Алексеевском районе. Он был построен в 1903 году для детского приюта. И церковь, и приют основали московские меценаты братья Бахрушины", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Мэр сообщил, что работы были проведены за счет городского бюджета, за время их проведения рабочие восстановили фасады из красного кирпича, белокаменные элементы, лестницы и полы.

Как отметил Собянин, "Храм Живоначальной Троицы - одна из десятков церквей, которые мы с благотворителями восстановили за последние годы".

"В разные программы реставрации включены 127 московских памятников религиозного назначения, - подчеркнул он. - В этом году работы за счет бюджета идут на 56 объектах".

Москва Храм Живоначальной Троицы братья Бахрушины Сергей Собянин
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