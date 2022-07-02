Двое рабочих разбились в Москве, упав с 17-го этажа строящегося здания

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Двое рабочих погибли в Москве, упав с 17-го этажа. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, возбуждено в Москве, сообщает СУ СКР по столице.

По данным следствия, вечером 1 июля во время монтажных работ на строительном объекте, расположенном по Бумажному проезду, произошло обрушение опалубков. В результате чего двое рабочих, 1989 и 1998 года рождения, упали с высоты 17-го этажа. От полученных травм мужчины скончались на месте.

Ход и результаты процессуальной проверки контролируются прокуратурой, сообщает прокуратура Москвы.