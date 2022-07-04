В Одинцове ребенок погиб, провалившись в канализационный люк

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Одинцове организована проверка про факту смерти двухлетнего ребенка в результате падения в канализационный люк, сообщает сайт главного следственного управления СК России по Московской области в понедельник.

Трагедия произошла 2 июля. Предварительно установлено, что мальчик гулял на домашнем участке, подошел к незакрепленному канализационному люку, наступил на него и провалился в яму.

"Ребенок скончался в отделении реанимации. По предварительным данным, причина смерти мальчика - асфиксия в результате утопления в воде", - отметили в ведомстве.