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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

В Одинцове ребенок погиб, провалившись в канализационный люк

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Одинцове организована проверка про факту смерти двухлетнего ребенка в результате падения в канализационный люк, сообщает сайт главного следственного управления СК России по Московской области в понедельник.

Трагедия произошла 2 июля. Предварительно установлено, что мальчик гулял на домашнем участке, подошел к незакрепленному канализационному люку, наступил на него и провалился в яму.

"Ребенок скончался в отделении реанимации. По предварительным данным, причина смерти мальчика - асфиксия в результате утопления в воде", - отметили в ведомстве.

Одинцово СКР
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