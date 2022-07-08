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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 июля

МВД сообщило о затрудненном движении на 38-м километре МКАДа из-за аварии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Массовое ДТП с участием девяти автомобилей произошло на внешней стороне МКАДа на юге столицы, движение транспорта затруднено, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам в пятницу.

По ее словам, авария с участием девяти машин произошла на 38-м километре внешней стороны кольцевой автодороги, ситуацию спровоцировало оторвавшееся у автомобиля ВАЗ 2114 колесо. произошла дорожная авария с участием девяти единиц транспорта. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Просим водителей выбирать пути объезда", - отметила представитель ведомства.

Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале сообщает, что на момент 9:07 протяженность пробки составляла 7,2 км. Рекомендуется объезжать этот участок по улице Обручева.

МВД России МКАД
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