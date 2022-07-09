Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в субботу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде с грозой и сильном ветре до конца субботы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра до 17 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам спасатели рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.