Задымление произошло на станции "Киевская" московского метро

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - На станции "Киевская" Арбатско-Покровской ("синей") линии московского метро обнаружили задымление, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной "подземки".

"В служебном помещении станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии было обнаружено задымление, для ликвидации которого на место прибыли специалисты метро и сотрудники МЧС", - сказал собеседник агентства.

Задымление уже устранили, его причину устанавливает специальная комиссия.

Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком, добавили в метро.