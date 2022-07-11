Собянин пообещал завершить реконструкцию стадиона "Авангард" до конца года

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Реконструкцию стадиона и благоустройство территории спорткомплекса "Авангард" на шоссе Энтузиастов завершат до конца 2022 года, пообещал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Большой, крупный проект. Сконцентрировали усилия, чтобы не растягивать долго ремонт, за год сделать. Это не к осени будет сделано, но до конца года (...) стадион будет построен, так что в следующем году здесь можно будет заниматься спортом", - сказал он.

Он напомнил, что концепцию реконструкции согласовали с жителями района. На территории спорткомплекса будут открытые и крытые футбольные поля и различные спортивные и детские площадки, где можно заниматься в том числе теннисом, спортивными танцами и борьбой.

Зимой там будут прокладывать лыжню и открывать центр проката лыж, зальют каток и будут проводить районные и городские мероприятия.

"Территория оживет", - отметил мэр.