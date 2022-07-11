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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Цены на московских АЗС остаются стабильными

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Средние розничные цены на бензин на АЗС в Москве в период с 5 по 11 июля остались неизменными, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

Средняя стоимость дизтоплва на заправках столицы по итогам прошедшей недели остается на уровне 54,07 руб./л.

У Аи-92 средняя стоимость вновь равна 47,8 руб./л., цена Аи-95 - 53,03 руб./л. Цена на Аи-100 также осталась неизменной: 60,97 руб./л.

Как сообщалось, цены на бензин на столичных заправках остаются стабильными с середины апреля, на дизтопливо - с конца марта. На прошлой неделе цены на бензин увеличились всего на копейку, при этом средняя цена на дизтопливо осталась неизменной.

Москва
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