В Москве на стройке повредили газопровод

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Москве на стройплощадке у дома 49 по улице Удальцова произошло механическое повреждение газопровода низкого давления, сообщил "Мосгаз" и заверил, что ситуация не представляет угрозы.

Это случилось в 14:47 в четверг во время подготовительных земляных работ перед сносом дома по реновации. Строители задели газопровод, и "произошло незначительное воспламенение, которое оперативно ликвидировано силами аварийно-спасательного формирования столичных газовиков".

В компании отметили, что дом раньше был расселен и отключен от газа.

"Угроз населению нет, потребители от газа не отключались, пострадавших нет", - подчеркивается в сообщении.