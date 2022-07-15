В Москве в начале проспекта Вернадского построят бизнес-центр

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - На западе Москвы построят бизнес-центр по адресу проспект Вернадского, вл. 6В, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия одобрила соответствующие изменения в правила землепользования и застройки по этому адресу. Там на участке площадью 1,05 га построят бизнес-центр общей площадью около 11 тыс кв. метров.

Сейчас на этом участке находятся нежилые здания площадью 2 339 кв. метров, в том числе таксопарк, уточнили в комитете.