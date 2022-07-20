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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

В Москве в Ленинградском тоннеле движение будет ограничено по ночам до 25 июля

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Москве до утра 25 июля по ночам будет ограничен проезд по Ленинградскому тоннелю, который связывает Ленинградское шоссе и Ленинградский проспект, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Там с ночи на среду начали менять асфальтобетонное покрытие. Движение будет разрешенопо боковым проездам.

С 19 по 22 июля с 22:00 до 06:00 будет перекрыто движение в по направлению в область, в те же часы с 21 по 25 июля - по направлению в центр.

В мэрии планируют, что все работы в тоннеле завершатся к 6 утра 25 июля.

Москва Ленинградский тоннель
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