Готическую усадьбу Сергея Морозова на Рублевке выставили на торги

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В августе пройдет аукцион по продаже усадьбы Сергея Тимофеевича Морозова "Успенское" с главным домом XIX века постройки на Рублево-Успенском шоссе, сообщили в ДОМ.РФ.

Заявки на торги принимаются по 15 августа, аукцион пройдет 19 августа. Начальная цена лота - 189,23 млн рублей.

Продается участок площадью 4 га с тремя зданиями, среди которых особняк в стиле "викторианской неоготики" - объект культурного наследия регионального значения "Усадьба С.Т. Морозова "Успенское"". Ансамбль находится по адресу: Одинцовский район, село Успенское, улица Советская, строение 23.

С севера к ансамблю примыкает церковь Успения Пресвятой Богородицы, с востока - парк, жилая застройка, с юга - промзона, с запада - Москва-река.

До революции последним владельцем усадьбы был предприниматель, меценат и коллекционер Сергей Морозов, брат Саввы Тимофеевича Морозова. Он купил владение в конце XIX века. Готический особняк в усадьбе в 1880-х построил архитектор Петр Бойцов для предыдущих владельцев. У Морозова гостил и работал Исаак Левитан, которого навещал его друг Антон Чехов.

После революции в усадьбе разместили детский дом, затем - институт коневодства. С 1960 года там располагалось психоневрологическое отделение центральной клинической больницы Академии наук. В 1970-е годы к замку пристроили новый корпус. Затем там работал санаторий, закрывшийся в 2014 году.

В 1990 году ансамбль был внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, в 2017 году был оформлен паспорт объекта культурного наследия, охранное обязательство выдано в 2020.

Победитель аукциона будет обязан проводить работы по сохранению объекта культурного наследия, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.