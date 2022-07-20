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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Речные прогулки добавили в приложение "Московский транспорт"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сервисы планирования маршрута и покупки билетов на речные суда добавили в мобильное приложение "Московский транспорт. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"MaaS теперь и на воде – мы добавили в приложение "Московский транспорт" речные прогулки", - говорится в сообщении.

В приложении можно будет приобрести билеты на речные маршруты, узнать их расписание, отслеживать движение судов на карте, строить маршруты до причалов.

Концепция MaaS (Mobility-as-a-Service или "Мобильность как услуга") подразумевает объединение всех транспортных средств. Речь идет о создаваемой в Москве мобильной платформе, которая призвана помочь спланировать и организовать поездку.

Москва
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