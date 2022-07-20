Все станции метро и МЦК в Москве адаптируют для незрячих пассажиров к концу года

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Количество звуковых маячков для слабовидящих и незрячих пассажиров на станциях Московского центрального кольца (МЦК) и столичного метро увеличат более чем в 16 раз. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Сейчас 60 таких устройств работают на 45 станциях, а к концу года их станет больше 1 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, таким образом, звуковые маячки будут на всех станциях метро и МЦК. Установить это количество устройств планируют до конца 2022 года.

Звуковые маяки помогают слабовидящим и незрячим пассажирам найти вход на станцию.