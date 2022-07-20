Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Все станции метро и МЦК в Москве адаптируют для незрячих пассажиров к концу года

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Количество звуковых маячков для слабовидящих и незрячих пассажиров на станциях Московского центрального кольца (МЦК) и столичного метро увеличат более чем в 16 раз. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Сейчас 60 таких устройств работают на 45 станциях, а к концу года их станет больше 1 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, таким образом, звуковые маячки будут на всех станциях метро и МЦК. Установить это количество устройств планируют до конца 2022 года.

Звуковые маяки помогают слабовидящим и незрячим пассажирам найти вход на станцию.

Москва МЦК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Упавший на рельсы в московском метро пассажир погиб

Синоптики ожидают в Москве в среду грозы и сильный ветер

Суд в Москве арестовал гражданина РФ по делу о госизмене

Третьяковка ввела недельный "проездной" для постоянных экспозиций

Москвичам пообещали недельную передышку от жары

В Москве освободилось 12% торговых площадей после ухода зарубежных брендов

В Москве освободилось 12% торговых площадей после ухода зарубежных брендов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });