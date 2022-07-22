Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Движение в центре Москвы перекроют в субботу из-за велогонки

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Велосипедная гонка La Strada пройдет в субботу, 23 июля, в Москве, из-за этого в центре и на западе города будет перекрыто автомобильное движение, сообщили в столичной мэрии.

Подробнее с картой и временем ограничения движения можно ознакомиться на сайте мэрии.

"С 01:30 до 21:00 нельзя будет проехать по участку Крылатской улицы от дома 5 до пересечения с улицей Нижние Мневники", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 07:00 до 10:30 перекроют участок Пресненской набережной от дома 10 до Краснопресненской набережной.

Ограничения также затронут Звенигородское шоссе, улицу Лужники, Фрунзенскую и Кремлевскую набережные. В основном перекрытия будут введены на временной промежуток с 7:00 - 12:30.

На всех перекрываемых улицах нельзя будет припарковать автомобиль вплоть до окончания велогонки.

Велосипедная гонка La Strada пройдет по трем дистанциям - 80 км, 40 км и 20 км. Помимо Москвы событие в 2022 году анонсировано в Санкт-Петербурге и Сочи.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Упавший на рельсы в московском метро пассажир погиб

Синоптики ожидают в Москве в среду грозы и сильный ветер

Суд в Москве арестовал гражданина РФ по делу о госизмене

Третьяковка ввела недельный "проездной" для постоянных экспозиций

Москвичам пообещали недельную передышку от жары

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });