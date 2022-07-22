Движение в центре Москвы перекроют в субботу из-за велогонки

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Велосипедная гонка La Strada пройдет в субботу, 23 июля, в Москве, из-за этого в центре и на западе города будет перекрыто автомобильное движение, сообщили в столичной мэрии.

Подробнее с картой и временем ограничения движения можно ознакомиться на сайте мэрии.

"С 01:30 до 21:00 нельзя будет проехать по участку Крылатской улицы от дома 5 до пересечения с улицей Нижние Мневники", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 07:00 до 10:30 перекроют участок Пресненской набережной от дома 10 до Краснопресненской набережной.

Ограничения также затронут Звенигородское шоссе, улицу Лужники, Фрунзенскую и Кремлевскую набережные. В основном перекрытия будут введены на временной промежуток с 7:00 - 12:30.

На всех перекрываемых улицах нельзя будет припарковать автомобиль вплоть до окончания велогонки.

Велосипедная гонка La Strada пройдет по трем дистанциям - 80 км, 40 км и 20 км. Помимо Москвы событие в 2022 году анонсировано в Санкт-Петербурге и Сочи.