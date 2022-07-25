В центре критических состояний скорой помощи Москвы начали работать токсикологи

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В московском консультативном центре анестезиологии-реаниматологии - центре критических состояний станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова начали круглосуточно работать врачи-токсикологи, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Ее цитирует сайт мэрии.

Она напомнила, что центр критических состояний - диспетчерская для координации помощи специалистам отделений реанимации и интенсивной терапии городских больниц и бригадам скорой помощи - начал работать в январе 2022 года. С 25 июля появилась возможность получить в центре консультацию токсиколога.

Ракова добавила, что консультацию могут получить как врачи, так и пациенты.