В Москве запустят бесплатные автобусы к центрам долголетия

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Москве между центрами долголетия запущены бесплатные автобусы для пенсионеров в рамках проекта "Маршрут к долголетию", сообщила через сайт мэрии заммэра города Анастасия Ракова.

"Между клубными пространствами будут курсировать специальные брендированные бесплатные автобусы. Москвичи смогут посещать, например, любимые занятия в другом районе или встречаться на мероприятии в центре с друзьями из другого округа", - сказала она.

Первый такой автобус стал курсировать между центрами ЦАО и Троицка. До конца года планируется запустить еще несколько маршрутов.

Для поездки в любой из центров пенсионеры должны будут оставить заявку на поездку в своем центре или по номеру телефона единой справочной службы: +7(495)870-44-44.

В Москве работают 52 "Центра московского долголетия", в которых организованы более 1,5 тысячи клубов по интересам.