Гроза и сильный ветер ожидаются вечером в Москве

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили гостей и жителей Москвы о грозовом дожде и сильном ветре в понедельник.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня 25 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе порывы ветра 14-17 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств во время грозы рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.