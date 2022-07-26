Суд завершил процедуру банкротства ресторатора Лихтенфельда

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы завершил процедуру банкротства московского ресторатора Ильи Лихтенфельда и освободил его "от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина".

Об этом говорится в определении на сайте суда.

Реестр требований кредиторов сформирован на общую сумму 1,3 млрд рублей, конкурсная масса сформирована в размере 2,8 млн рублей за счет продажи автомобиля Land Rover. Произведено погашение требований в сумме 2,7 млн рублей, оставшиеся денежные средства направлены на погашение расходов по делу о банкротстве, в том числе на выплату вознаграждения финансовому управляющему.

Собрание кредиторов должника 15 марта решило обратиться в Арбитражный суд Москвы с ходатайством о завершении процедуры банкротства. "Таким образом, финансовым управляющим представлены доказательства выполнения возложенных на него обязанностей в соответствии положениями Закона "О банкротстве", - отмечается в документе.

Арбитражный суд Москвы в январе 2017 года по заявлению ООО "Торговый дом Стройдетали" признал Лихтенфельда банкротом. В декабре 2017 года этот же суд признал обоснованными требования к ресторатору на сумму более 1 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Лихтенфельд на момент банкротства являлся совладельцем 32 компаний, в том числе "Внуково Скайфудс", "Внуково-Аэромаг", "Денис Симачев", "Зю-Зю Новинский пассаж", "Зю-Зю Павелецкая", "Л.Ф.К.", "Мега Фуд", "Рашн Фэшн Групп", "Скай Вип Сервис" и других.